Названы слабые места обороны ВСУ на подступах к Днепропетровской области

Укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселков Днепроэнергия, Скудное и Новоочеретеновка на западе Донецкой народной республики (ДНР) строились до появления на поле боя дронов, а потому не рассчитаны на защиту от них и являются слабым местом всей обороны на этом участке.
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