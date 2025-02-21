Названы слабые места обороны ВСУ на подступах к Днепропетровской области

Укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселков Днепроэнергия, Скудное и Новоочеретеновка на западе Донецкой народной республики (ДНР) строились до появления на поле боя дронов, а потому не рассчитаны на защиту от них и являются слабым местом всей обороны на этом участке.