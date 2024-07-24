Эксперт Федоров: Макрон будет тянуть с утверждением нового премьера

Президент Франции Эмманюэль Макрон будет тянуть время с назначением нового премьер-министра, но ему все же придется это делать, чтобы окончательно не потерять умеренное большинство в Национальном собрании, заявил «Звезде» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
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