Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Эксперт Федоров: Макрон будет тянуть с утверждением нового премьера

Эксперт Федоров: Макрон будет тянуть с утверждением нового премьера

Президент Франции Эмманюэль Макрон будет тянуть время с назначением нового премьер-министра, но ему все же придется это делать, чтобы окончательно не потерять умеренное большинство в Национальном собрании, заявил «Звезде» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

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