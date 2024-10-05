Московский джазовый оркестр под управлением Бутмана даст концерт в Петербурге

В честь 25-летия коллектива Гала-концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана станет частью юбилейного тура по 25 городам России, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов гастрольного тура.
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