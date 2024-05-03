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«Не мог думать ни о чем, кроме пятого матча». Джош Харт исполнил ключевой 3-очковый в шестой игре с «Сиксерс»

За 24 секунды до сирены защитник «Никс» Джош Харт исполнил ключевой 3-очковый, выведя свою команду вперед (114:111).

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