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Ветврач Руденко призвал не кормить и не трогать лис в лесу

Ветврач Руденко призвал не кормить и не трогать лис в лесу

Лиса обычно избегает человека и редко представляет прямую угрозу. При встрече с животным не следует приближаться к нему, кормить или пытаться сфотографировать, рассказал ветеринар Андрей Руденко, пишет «Газета.

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