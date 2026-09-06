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Житель Алтая похитил деньги у экс-сожительницы, чтобы потратить их на любовницу

Житель Алтая похитил деньги у экс-сожительницы, чтобы потратить их на любовницу

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину лишь частично В Турочакском районе 38-летнего мужчину признали виновным в краже 100 тысяч рублей с банковского счета бывшей сожительницы.

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