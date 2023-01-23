МК: Политолог Сатановский призвал сделать их бундестага «ровной, слегка фонящей» площадкой

Политолог Евгений Сатановский призвал сделать из бундестага "ровную, фонящую площадку" за решение немцев поставлять на Украину свои танки Leopard, которые являются модифицированными "Тиграми", сообщает информационный портал "Московский комсомолец".
Политолог Евгений Сатановский призвал сделать из бундестага "ровную, фонящую площадку" за решение немцев поставлять на Украину свои танки Leopard, которые являются модифицированными "Тиграми", сообщает информационный портал "Московский комсомолец".
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