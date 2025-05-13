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Высокоскоростной сортировщик COMITAS успешно прошел контрольные испытания

Высокоскоростной сортировщик COMITAS успешно прошел контрольные испытания

Созданный COMITAS опытный образец высокоскоростного сортировщика «кросс-белт сортер» для обработки грузов и почтовых отправлений, прошел предварительные испытания по подтверждению соответствия техническим характеристикам сортировочного оборудования, используемого Почтой России.

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