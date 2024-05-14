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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков о 0:1: «Игра прошла при полном преимуществе «Спартака», у «Балтики» был один момент. Лишаемся хорошей играющей команды»

«Балтика» на своем поле обыграла «Спартак» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России со счетом 1:0. «Игра прошла при полном преимуществе «Спартака» по всем компонентам, а у «Балтики» был, по сути, один момент, который они реализовали.

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