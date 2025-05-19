Какой сегодня праздник 19 мая? День рождения Кубика Рубика: история и интересные факты

Изобретение отмечает 51 год со дня создания венгерским архитектором Эрно Рубиком.Популярная среди взрослых и детей головоломка Кубик Рубика – не только способ скоротать время, но и полезное занятие для тренировки мелкой моторики.
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