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Царьград

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Какой сегодня праздник 19 мая? День рождения Кубика Рубика: история и интересные факты

Какой сегодня праздник 19 мая? День рождения Кубика Рубика: история и интересные факты

Изобретение отмечает 51 год со дня создания венгерским архитектором Эрно Рубиком.Популярная среди взрослых и детей головоломка Кубик Рубика – не только способ скоротать время, но и полезное занятие для тренировки мелкой моторики.

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Комментарии
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Светлана Иконникова
Сегодня день рождения пионерской организации, а остальные и автор пусть празднуют то, что им по сердцу.
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14 час.
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