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Царьград

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Армения: импорт цемента упал до минимума, Папоян назвал причины роста цен

Армения: импорт цемента упал до минимума, Папоян назвал причины роста цен

Рост цен на цемент в Армении связан с падением объемов импорта. Такое объяснение дал министр экономики Геворк Папоян, отвечая на вопросы журналистов о положении дел на рынке стройматериалов.

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