Армения: импорт цемента упал до минимума, Папоян назвал причины роста цен

Рост цен на цемент в Армении связан с падением объемов импорта. Такое объяснение дал министр экономики Геворк Папоян, отвечая на вопросы журналистов о положении дел на рынке стройматериалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T "Ударьте их "Посе...
- T «Хаотичное дежавю...
- Война меняется: О...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым