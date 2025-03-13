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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бруну сделал хет-трик в матче с «Сосьедадом». Хавбек «МЮ» дважды реализовал пенальти и забил с игры

В ответном матче 1/8 финала турнира полузащитник «Манчестер Юнайтед» реализовал два пенальти – португалец забил с точки на 16-й и 50-й минутах.

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