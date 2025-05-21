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Медведев пошутил о "салфетке Макрона", призывая к урегулированию конфликта

Медведев пошутил о "салфетке Макрона", призывая к урегулированию конфликта

Выступая на форуме в Санкт-Петербурге, политик вспомнил о видео из купе французского президента.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией вспомнил о "салфетке Макрона", призывая к урегулированию украинского конфликта.

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