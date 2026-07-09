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NewsOne

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Рютте заявил, что ссоры в НАТО должны стать уроком для Путина

Рютте заявил, что ссоры в НАТО должны стать уроком для Путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Reuters заявил о воссоединении альянса на саммите в Анкаре и обратился к президенту России Владимиру Путину, отметив, что разногласия внутри альянса — это проявление демократии, из которого Москва должна извлечь урок .

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