НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Шәрык клубында «СүзДәш» сәхнә теле дәресләре узачак

Шәрык клубында «СүзДәш» сәхнә теле дәресләре узачак

Бүген, 22 сентябрьдә, 19:00 сәгатьтә Шәрык клубында «СүзДәш» сәхнә теле дәресләре уза. Чарага яхшы сөйләшергә, халык алдында чыгыш ясаудан куркудан котылырга һәм үзен халык алдында тота белергә өйрәнергә теләүчеләр чакырыла.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым