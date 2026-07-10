Netflix рассматривает запуск линейных телеканалов и живого вещания

В последнее время Netflix столкнулся с серьезным снижением вовлечённости аудитории. Несмотря на лидирующие позиции в индустрии стриминга по подписке, акции компании упали более чем на 40% за последний год, а доля просмотров в США снизилась до 7,8%, что является минимальным уровнем с мая 2025 года.