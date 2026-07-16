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Zero Hedge

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"Sub-Second Detect- To-Fire": Futuristic Dome Turret Could Be US Military's Answer To Drone Swarms

"Sub-Second Detect- To-Fire": Futuristic Dome Turret Could Be US Military's Answer To Drone Swarms

"Sub-Second Detect- To-Fire": Futuristic Dome Turret Could Be US Military's Answer To Drone Swarms Picket Defense Systems is developing a next-generation counter-drone turret designed to eliminate the delays conventional systems face when targeting fast-moving, one-way attack drones or incoming swarms.

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