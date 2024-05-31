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После облавы на Хилокском жилмассиве Новосибирска на воинский учёт поставили трёх мигрантов

После облавы на Хилокском жилмассиве Новосибирска на воинский учёт поставили трёх мигрантов

Очередной рейд провели совместно сотрудники военного следственного отдела СК России и полицейские.В Новосибирске сотрудники военного следственного отдела СК и представители МВД провели очередной рейд по хостелам в районе Хилокского рынка.

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