13,01,25 Сводка - Изменение линии боевого соприкосновения С 9 по 12 января 2025 года. В Курской области встречные атаки ВС РФ и ВСУ на рубеже Погребки - Кругленькое.
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13,01,25 Сводка - Изменение линии боевого соприкосновения С 9 по 12 января 2025 года. В Курской области встречные атаки ВС РФ и ВСУ на рубеже Погребки - Кругленькое.
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