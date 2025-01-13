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Военные новости ★ сводки СВО

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13,01,25 Сводка - Изменение линии боевого соприкосновения

13,01,25 Сводка - Изменение линии боевого соприкосновения С 9 по 12 января 2025 года. В Курской области встречные атаки ВС РФ и ВСУ на рубеже Погребки - Кругленькое.

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