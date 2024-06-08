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Запад дал разрешение на применение ракет по территории России или...

Запад дал разрешение на применение ракет по территории России или...

Наверное, наступление календарного лета действует расслабляюще на мозг некоторых людей. Почему-то все чаще и чаще встречаю высказывания о том, что пора идти на Одессу и дальше, пора приструнить прибалтов и поляков и прочее.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Ничего не произойдет! Сколько говорили о красных линиях, Белгород уничтожили и что? И ничего. Северную Осетию уже атакуют и что? И ничего…
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