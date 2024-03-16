ЕК выделит €1,5 млн на развитие «стабильного» рынка финансовых услуг на Украине

Еврокомиссия намерена проконтролировать работу небанковских финансовых учреждений на Украине. Программа направлена на обеспечение «финансовой стабильности» и поддержку в послевоенном восстановлении страны.
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