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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Софи Каннингем: «Девочки не должны соревноваться с биологическими мужчинами»

Защитник « Индианы » Софи Каннингем провела лагерь для девочек 1-8 классов и высказалась на острую тему трансгендеров в спорте.

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