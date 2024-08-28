«Шерсть на спине вставала дыбом». Макаревича настигли финансовые проблемы и нервный срыв

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лина любимцева

Я , разочаровалась в Макаревиче еще в далеких 80-х... Была на его концерте в г. Благовещенске. Макаревич пел неразборчиво, постоянно что-то "сглатывал". В перерывах вместо Макаревича пел парень, так каждое слово было понятно и разборчиво. А этот снова выйдет, и не понятно, что он там "пропел"? ГНУСАВЫЙ!! И все... Я о Макаревича забыла навсегда как о "певце"... Никакой!! . Если бы не напоминали о нем...