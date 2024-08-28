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«Шерсть на спине вставала дыбом». Макаревича настигли финансовые проблемы и нервный срыв

«Шерсть на спине вставала дыбом». Макаревича настигли финансовые проблемы и нервный срыв

Лидер легендарной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен в реестр иностранных агентов в России) стал для россиян одним из главных разочарований последних лет.

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Комментарии
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Александр Денисов
...еще и пирожки не угодили...
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5 час.
лл
лина любимцева
Я , разочаровалась в Макаревиче еще в далеких 80-х... Была на его концерте в г. Благовещенске.  Макаревич пел неразборчиво,  постоянно что-то &quot;сглатывал&quot;. В перерывах вместо Макаревича  пел парень, так каждое слово было понятно и разборчиво. А этот снова выйдет, и не понятно, что он там  &quot;пропел&quot;? ГНУСАВЫЙ!! И все... Я о Макаревича забыла навсегда как о &quot;певце&quot;... Никакой!! . Если бы не напоминали о нем...
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3 час.
Валентин Щербаков
Жидяра макарка в СССР и РОССИИ всегда был хамелеоном и хитровыделанной курвой, а сбежав на землю обетованную, совсем скурвился....
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1 час.

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