Три финских аэропорта вернулись к использованию радионавигации вместо GPS

Global Look Press/Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search Аэропорты, расположенные в финских городах Йоэнсуу, Савонлинна и Лаппеенранта недалеко от границы с Россией, из-за неполадок в работе GPS вернулись к использованию устаревшей радионавигации для посадки самолетов.