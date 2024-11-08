Три финских аэропорта вернулись к использованию радионавигации вместо GPS

Global Look Press/Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search Аэропорты, расположенные в финских городах Йоэнсуу, Савонлинна и Лаппеенранта недалеко от границы с Россией, из-за неполадок в работе GPS вернулись к использованию устаревшей радионавигации для посадки самолетов.
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