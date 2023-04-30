Аркадий Карапетян: В основе армянской идеологии должна стоять вера

ЕРЕВАН (ИА Реалист). На эти и другие вопросы ИА Реалист ответил член комитета «Карабах», первый командующий Силами обороны Арцаха, полковник Аркадий Карапетян.
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