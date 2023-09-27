Комментатор Губерниев назвал странным решением бойкот турниров УЕФА с россиянами

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявления футбольных федераций Англии и Украины о том, что они откажутся участвовать в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), к которым допустят сборную России.
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