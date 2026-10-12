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Тимощук о 3:2 с «Краснодаром»: «При 3:0 «Зенит» не может допускать такой валидольной концовки. Сказалась усталость, ребята работали через не могу. Главное – победа»

Ассистент тренера « Зенита » Анатолий Тимощук оценил победу над « Краснодаром » (3:2) в 10-м туре РПЛ .

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