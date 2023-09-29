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Сергунина: Более 50 специальностей в сфере туризма представили в московском проекте «Карта профессий»

Сергунина: Более 50 специальностей в сфере туризма представили в московском проекте «Карта профессий»

В Москве начал работать туристический онлайн-проект для начинающих специалистов «Карта профессий». Он подойдет людям, планирующим старт карьеры в этой отрасли, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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