Сергунина: Более 50 специальностей в сфере туризма представили в московском проекте «Карта профессий»

В Москве начал работать туристический онлайн-проект для начинающих специалистов «Карта профессий». Он подойдет людям, планирующим старт карьеры в этой отрасли, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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