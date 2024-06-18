В Забайкалье осудили трех радикалов за пособничество сирийским террористам

Окружной военный суд в Забайкалье признал виновными и приговорил к 8 годам лишения свободы троих жителей России, которые регулярно переводили деньги сирийским террористам, «2-й Восточный окружной военный суд признал Агаева А.
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