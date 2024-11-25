Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило правила передачи показаний счетчиков

Расчетный центр Московской области продолжает ноябрьский прием показаний счетчиков. В Министерстве ЖКХ региона напомнили, что сроки передачи данных и даты поверки доступны в личном кабинете и приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».
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