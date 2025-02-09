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Командир Шульга о успешном наступлении на украинские укрытия в Дзержинске

Командир Шульга о успешном наступлении на украинские укрытия в Дзержинске

Командир 132-й мотострелковой бригады Иван Шульга рассказал о финальном штурме укрепрайонов ВСУ в Дзержинске.

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