Самарцы хотели бы добираться до работы за 18 минут

Согласно исследованию, проведенному сервисом поиска работы SuperJob в период с 1 апреля по 1 июля 2024 года, большинство жителей крупных российских городов предпочитают добираться на работу общественным транспортом.
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