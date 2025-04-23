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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпулю» нужно набрать 1 очко в оставшихся 5 матчах АПЛ, чтобы стать чемпионом

Сегодня «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в 34-м туре АПЛ (2:2). Команда Микеля Артеты набрала 67 очков и отстает от лидера таблицы на 12 баллов.

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