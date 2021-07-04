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Пульмонолог назвал главный симптом индийского штамма коронавируса

Пульмонолог назвал главный симптом индийского штамма коронавируса

Здоровье На один признак жалуется большинство граждан. Врачи выделили главный симптом, который указывает на заражение человека индийском штаммом COVID-19 («Дельта»).

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