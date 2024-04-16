Подавляющее число россиян не купят товар только с положительными отзывами

Больше половины — 63% — пользователей маркетплейсов не купят товар, если негативных отзывов будет больше, чем позитивных отзывов с фотографиями, — это показало исследование Мегмаркета, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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