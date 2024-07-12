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Нововведения для пенсионеров, доживших до 70 лет с июля 2024 года

Нововведения для пенсионеров, доживших до 70 лет с июля 2024 года

Нововведения для пенсионеров, доживших до 70 лет с июля 2024 года Юлия ЧелкановаС начала текущего месяца вступили в силу изменения, касающиеся пенсионеров старше 70 лет.

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Комментарии
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Анатолий Яковлев
Нововведение ....нововведение ... Масло масляное , что именно подразумевают нововведения ни слова , какого чёрта писать не уточняя суть .
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11 час.
НС
Николай Самойлов
Балабол
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5 час.

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