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«Авито Работа»: Количество вакансий на рынке труда увеличилось в 2,5 раза

Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве. Об этом пишет РИАМО. Самые большие зарплаты осенью 2023 года работодатели готовы платить агентам по недвижимости, дальнобойщикам и замерщикам.

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