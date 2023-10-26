«Авито Работа»: Количество вакансий на рынке труда увеличилось в 2,5 раза

Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве. Об этом пишет РИАМО. Самые большие зарплаты осенью 2023 года работодатели готовы платить агентам по недвижимости, дальнобойщикам и замерщикам.
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