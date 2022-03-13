Международная федерация лыжных видов поздравила Непряеву с победой в Кубке мира: «С нетерпением ждем, когда вы получите глобус как подтверждение ваших достижений»

Международная федерация лыжных видов (FIS) поздравила россиянку Наталью Непряеву с победой в общем зачете Кубка мира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх