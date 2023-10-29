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Нетаньяху удалил пост с критикой служб безопасности

Нетаньяху удалил пост с критикой служб безопасности

Беньямин Нетаньяху подвергся жесткой критике за пост в социальной сети X*, где обвинил службы безопасности Израиля в том, что они не предупредили его о возможной эскалации конфликта с палестинским движением ХАМАС 7 октября.

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