Нетаньяху удалил пост с критикой служб безопасности

Беньямин Нетаньяху подвергся жесткой критике за пост в социальной сети X*, где обвинил службы безопасности Израиля в том, что они не предупредили его о возможной эскалации конфликта с палестинским движением ХАМАС 7 октября.
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