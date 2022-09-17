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Киевский режим в полную силу бьет по нашим центрам принятия решений

Киевский режим в полную силу бьет по нашим центрам принятия решений

Сегодня киевский нацистский режим нанес ощутимые удары по нашим центрам принятия решений. Ракеты HIMARS попали в здание администрации Херсонской области во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов, есть убитые и раненые.

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