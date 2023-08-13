Таджикистан хочет проверить условия жизни в России своих трудовых мигрантов
В Уфу, Москву, Петербург, Новосибирск и Екатеринбург в ближайшее время будут направлены таджикские правительственные инспекции, которые выяснят, как живется гастарбайтерам из Таджикистана в этих российских городах и не возникают ли у них там проблемы.
Комментарии
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Какое они имеют право проверять? Никто их сюда не звал не нравится уезжайте’ а таджикистан развивает свою экономику чтобы его граждане могли жить и работать в своей стране!!!’
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