Однажды я попала на замену в один сложный по поведению четвёртый класс. Как мне сказали, ребята в нём постоянно конфликтуют, дерутся, задирают друг друга.
Хочу маму целиком
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Однажды я попала на замену в один сложный по поведению четвёртый класс. Как мне сказали, ребята в нём постоянно конфликтуют, дерутся, задирают друг друга.
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