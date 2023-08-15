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МЧС: в Красноярске загорелся жилой дом, площадь пожара составила 500 кв. метров

В Красноярске в переулке Маяковского загорелся жилой многоквартирный дом. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, в тушении задействовали 37 единиц техники, сообщило на своем сайте Главное управление МЧС России по Красноярскому краю.

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