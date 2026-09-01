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Царьград

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Пашинян выступил на армянском языке на саммите ШОС+ в Бишкеке

Пашинян выступил на армянском языке на саммите ШОС+ в Бишкеке

На саммите ШОС+ в Бишкеке Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на армянском языке, став единственным лидером стран СНГ, который не использовал русский.

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