Пашинян выступил на армянском языке на саммите ШОС+ в Бишкеке

На саммите ШОС+ в Бишкеке Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на армянском языке, став единственным лидером стран СНГ, который не использовал русский.
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