В Петербурге стали известны преимущества обновленного "Сестрорецкого курорта"

В Петербурге реконструировали санаторий «Сестрорецкий курорт». В третьем корпусе создали медицинский центр, бассейн, тренажерный зал и увеличили количество номеров.
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