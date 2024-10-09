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Михайлов об ордене «За заслуги перед Отечеством» II степени: «Это всегда почетно. Есть какая-то гордость за страну. Стараемся, чтобы жизнь становилось лучше»

Михайлов по указу Владимира Путина был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. «Это всегда почетно и есть какая-то гордость за страну, где мы живем и работаем.

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