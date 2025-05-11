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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рябыкин о словах Гру про Исаева перед финалом Кубка Гагарина: «Обычные канадские штучки – давление на вратаря соперника через прессу. Этот план может не сработать»

Рябыкин о словах Гру про Исаева перед финалом Кубка Гагарина: «Обычные канадские штучки – давление на вратаря соперника через прессу. Этот план может не сработать»

Перед финалом Кубка Гагарина главный тренер «Трактора» заявил: «У «Локомотива» прекрасная оборона, но не могу сказать того же об их вратаре.

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