Посольство России разъяснило ситуацию с задержанием россиянина в Финляндии

RT Russia ОбществоПодписатьсяПосольство России разъяснило ситуацию с задержанием россиянина в ФинляндииПосольство России в Финляндии прокомментировало ситуацию с задержанием россиянина Воислава Тордена. «Гражданин России В.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииПФПетр ФедотовСовершенно не ясно, отчего гр. РФ заинтересовалась украинская сторона. Ежели он враг РФ отойдите в сторону, ежели нет, объясните внимание российской стороны к его персоне.Ответить10 час.
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