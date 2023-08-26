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Посольство России разъяснило ситуацию с задержанием россиянина в Финляндии

Посольство России разъяснило ситуацию с задержанием россиянина в Финляндии

Посольство России в Финляндии прокомментировало ситуацию с задержанием россиянина Воислава Тордена. «Гражданин России В.

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Комментарии
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Петр Федотов
Совершенно не ясно, отчего гр. РФ заинтересовалась украинская сторона. Ежели он враг РФ отойдите в сторону, ежели нет, объясните внимание российской стороны к его персоне.
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