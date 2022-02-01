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Дуглас: «Сыграю ли я еще на одном Евро? Будет ли у меня еще один шанс побороться за эту невероятную страну Казахстан?»

Игрок сборной Казахстана по футзалу Дуглас прокомментировал вылета с чемпионата Европы-2022. «Слова? У меня их нет, но, без сомнений, это один из самых печальных дней в моей карьере.

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