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Над Черным морем замечен американский разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk

Над Черным морем замечен американский разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk

Над акваторией Черного моря замечен американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Как пишет Telegram-канал Shot, именно этот БПЛА может наводить дроны ВСУ, которые атакуют объекты, расположенные на территории России.

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