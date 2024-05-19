Над Черным морем замечен американский разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk

Над акваторией Черного моря замечен американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Как пишет Telegram-канал Shot, именно этот БПЛА может наводить дроны ВСУ, которые атакуют объекты, расположенные на территории России.
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